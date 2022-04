Les études techniques et environnementales préalables à toute implantation de parc éolien sont en cours et prévoient notamment une analyse en détail de la fréquentation du site par la chiroptérofaune (chauves-souris), une espèce sensible aux éoliennes. Cette analyse s’est matérialisée par l’installation d’un mât de mesure du vent et de l’activité des chauves-souris.

D’une hauteur de 60 m, le mât provisoire est équipé de détecteurs acoustiques qui enregistrent les ultrasons émis par les chauves-souris. Les résultats sont ensuite analysés pour déterminer quelles espèces fréquentent le lieu et mesurer leur activité. Les données viendront compléter l’étude d’incidence et détermineront si des mesures de bridage (mise à l’arrêt de l’éolienne lors des périodes et conditions météorologiques les plus problématiques pour les espèces de chiroptères présentes) ou de compensation devront être envisagées afin que l’activité éolienne ne nuise pas à la vie des chiroptères.

Réduire 40 % de son empreinte carbone

Installé ce 22 mars, ce mât de mesure temporaire a fait l’objet d’une demande de permis d’urbanisme et sera opérationnel jusque fin de cette année. Les deux nouvelles éoliennes produiront chaque année 12.500.000 kWh d’énergie verte et permettront d’éviter l’émission de 3.540 tonnes de CO2. L’entreprise Takeda pourra bénéficier de l’électricité produite grâce à un raccordement en ligne directe. Le groupe pharmaceutique a pour objectif de réduire de 40% son empreinte carbone pour 2025 et d’atteindre l’émission «Zero Carbon» en 2040.

Avec une mise en œuvre prévue en 2024 en cas d’obtention du permis, le nouveau parc éolien permettra d’assurer un équilibre entre développement économique, production énergétique et intégration des éoliennes dans leur environnement. Il contribuera à soutenir l’entreprise Takeda dans ses objectifs de transition énergétique et aidera également la Wallonie à atteindre son objectif climatique de 100 MW installés chaque année, soit environ 30 éoliennes par an, objectif minimum fixé à l’horizon 2030