Plus d’excuse pour les pollueurs: la Ville d’Ath accélère la cadence face aux dépôts sauvages, dans le cadre du marathon de la propreté organisé par Be WaPP. Depuis lundi, des gardiens de la paix et autres agents communaux sillonnent des rues de la commune pour y constater les incivilités. "Nous n’attendons pas le marathon de Be WaPP pour mener des opérations de lutte contre les dépôts sauvages; nous le faisons toute l’année", précise Christophe Degand, l’échevin en charge de la Gestion des déchets et de la Propreté publique. "Mais Be WaPP nous donne la possibilité d’avoir une meilleure visibilité. Nous passons cette semaine dans une phase répressive, avec des sanctions pour les pollueurs."

En effet, la lutte contre les incivilités, qui s’inscrit dans le Plan local de Propreté de la Ville, représente un coût certain pour la collectivité. " La lutte contre les dépôts sauvages représente près de 200 sorties annuelles, soit une par jour ouvrable pour nos ouvriers", regrette le bourgmestre Bruno Lefebvre. "C’est inadmissible. Durant le marathon de la propreté, nous serons plus répressifs, pour faire en sorte que celui qui pollue soit sanctionné, parce que ça suffit. Les coûts pour la collectivité sont énormes aujourd’hui, quand on voit ce que ça coûte d’envoyer une équipe presque tous les jours alors qu’on a tout ce qu’il faut: un parc à conteneurs, des points d’apports volontaires… Plus personne n’a d’excuse pour encore faire des dépôts sauvages."