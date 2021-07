En plus de ses collections permanentes, le musée de la Pierre expose jusqu'au 26 septembre le travail remarquable de trois artisans de la matière minérale.

Parmi les nombreux musées athois à visiter, celui de la pierre est le seul qui ne se situe pas dans l'intra-muros mais à la périphérie de la ville, en bordure de la chaussée de Mons (N56), à l'arrière du magasin Trafic. Ce musée occupe l'ancienne maison de maître de carrière Jean-Baptiste Durieux au coeur du très beau site des anciennes carrières de Maffle.

Depuis le Moyen Age, le village de Maffle a connu l'extraction et le travail de la pierre bleue (petit-granit). Cette roche sédimentaire d'âge primaire convient très bien pour la construction et la sculpture. Elle n'est pas gélive et évolue bien sous le climat de nos régions. Elle a aussi été calcinée dans les fours à chaux et débitée en bordures ou en pavés.