L’éclairage public sera partiellement éteint la nuit du 9 au 10 octobre. Cette action symbolique s’intègre parfaitement dans les objectifs du Plan d’Action en faveur de l’Energie Durable et du Climat (PAEDC) de la Ville d’Ath pour réduire les émissions de CO2. Cette nuit-là n’aura pourtant rien de lugubre ! Un programme d’activités ludiques et didactiques variées est prévu afin de tout à la fois divertir et sensibiliser le public à la beauté d’une nuit étoilée.

"La pollution lumineuse… qu’est-ce que c’est ? qu’est-ce que ça engendre ? Cette problématique qui pèse sur l’écosystème est assez peu connue. C’est pourquoi à Ath, pour la 3ème année consécutive, nous avons décidé de sensibiliser et toucher notre population grâce à la nuit de l’obscurité. Toutes ces actions sons menées dans le cadre du plan d'action athois en faveur de l'énergie durable et du climat et répondent au point 3.4 de notre PST", déclare Bruno Lefèbvre, Bourgmestre d’Ath.

Faites l'expérience d'une soirée sans éclairage artificiel pour redécouvrir le Calvaire de Mainvault et ses abords : lecture d'histoires par un animateur de la Bibliothèque Jean de La Fontaine, observation du ciel avec des astronomes, balade à travers les sentiers avec des Guides-Nature des Collines, découverte des espèces nocturnes avec un animateur du Parc Naturel du Pays des Collines. Le Patro Saint-Paul a aussi concocté quelques animations surprises.

"Nous organisons cette année la 3ème nuit de l’obscurité après Ostiches et Moulbaix. Il existe une corrélation entre l'éclairage , la qualité de vie et la protection de l'environnement. Il convient dès lors de revoir la qualité et l'intérêt de l'éclairage public afin d'éviter les éléments perturbateurs et les émissions inutiles de lumière artificielle. La nuit de l'obscurité est une action de sensibilisation aux effets néfastes de la pollution lumineuse. Cet événement s'inscrit dans le plan d'action athois en faveur de l'énergie durable et du climat. (PAEDC). Le but à terme est de créer un paysage nocturne qui évite autant que possible la pollution lumineuse et limite l'éclairage inadéquat voire inutile. Concrètement, pour l’édition 2022, nous étudions la faisabilité d’une extension au-delà d’une seule soirée. Il s’agirait d’un projet de quartier et cela se ferait en concertation avec la population concernée et son assentiment", précise Christophe Degand, Echevin de l'Energie.

L’accès au parcours Nuit de l’Obscurité est gratuit et libre d’accès au départ du stand d’accueil situé en bas du Calvaire. Pour les animations, les réservations sont obligatoires. Ainsi, il est envisageable d'observer le ciel. Des astronomes passionnés vous proposent d'apprendre à observer le ciel nocturne. La bibliothèque Jean de La Fontaine invite également à découvrir des lectures étonnantes pour petits et grands. Dans une ambiance originale, venez prendre un moment d’obscurité et de calme où la lumière viendra des livres.