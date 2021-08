Le 15 août dernier, la Maison de repos du Comte d’Egmont fermait ses portes aux visiteurs en raison de nouveaux cas de Covid-19. Sept résidents et deux membres du personnel ayant été testés positifs, des mesures de confinement stricts et une réorganisation de la vie au sein de l’établissement avaient été décidées par la direction afin d’enrayer la contamination.

Après un nouveau test généralisé organisé lundi, “ c’est un ouf de soulagement ! Tous les tests PCR sont revenus négatifs. Nous avons réussi à juguler la propagation du virus et c’est une excellente nouvelle ”, se réjouit Émilie Hendrickx, la directrice adjointe. “ Le résident hospitalisé se porte mieux et rentre d’ailleurs aujourd’hui. Nous continuons bien évidemment à porter des soins très attentifs aux personnes contaminées, mais celles-ci se portent bien car, quand il y a eu symptômes, ils étaient légers. ”

Une situation positive synonyme d’un retour progressif à la normale. “ Les résidents Covid positifs resteront en chambre jusqu’à dimanche inclus. Dès lundi, ils pourront en sortir et nous planifierons dans la foulée nettoyage et désinfection “, précise la directrice. “ Pour les autres pensionnaires, ils peuvent à nouveau déambuler dans les couloirs, prendre l’air au jardin et se rassembler en petits groupes. Les sorties en famille seront autorisées dès samedi et les activités collectives à nouveau programmées dès lundi. ”

Si les visites des familles en chambre reprendront le 1er septembre sur rendez-vous, la direction souhaite néanmoins sensibiliser les visiteurs sur l’importance de se faire vacciner. “ Il est primordial de continuer à protéger nos aînés car, même s’ils sont vaccinés et donc moins enclins à être malades, ils souffrent énormément de l’isolement imposé à chaque fois que l’un d’entre eux contracte le virus. C’est toute une maison qui souffre de se retrouver confinée et toutes les familles qui pâtissent d’être séparées ”, souligne Émilie Hendrickx.

Un message adressé également en interne où l’on compte actuellement 96 % des résidents vaccinés pour 89 % des membres du personnel.