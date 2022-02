L’audience aura lieu le 4 octobre prochain. Il sera entendu, au même titre que Gaëtan Cordier et sa société Get It, suite à la décision du Parquet d’interjeter appel aux décision prises par le Tribunal Correctionnel.

L’affaire Marc Duvivier n’a pas fini de faire parler d’elle. Bien qu’elle court depuis juillet 2018, date à laquelle deux échevins d’Ath ont porté plainte contre l’ancien bourgmestre, son issue n’est pas encore connue. Accusé d’avoir organisé des marchés publics factices au profit de la société de Gaëtan Cordier, Get It, il aurait également établi des fausses domiciliations et payé ce dernier aux frais de la commune pour des prestations réalisées à titre privé.

Le Tribunal Correctionnel de Mons avait finalement décidé de condamner Marc Duvivier à verser des indemnités à la partie civile, à savoir la Ville d’Ath, à hauteur de 9 600 et 4 040 euros. Il devait également payer 1 320 euros d’indemnité de procédure. Il avait tout de même été acquitté pour la prévention de faux à son encontre. Il bénéficie également d’une suspension du prononcé pour une période de cinq ans. Gaëtan Cordier et sa société Get It avaient, quant à eux, été acquittés pour l’ensemble des préventions à leur encontre.

Le Parquet avait finalement décidé d’interjeter appel de ce jugement rendu par la 12e chambre correctionnelle du Tribunal de première instance de Mons, le 26 novembre. La Ville d’Ath a suivi l’appel du Parquet, le conseil communal approuvant la proposition du collège à la fin du mois de janvier ; seul le groupe Liste Athoise (dont fait désormais partie M. Duvivier) a logiquement voté "contre".

Les avocats des différentes parties étaient donc à Mons ce lundi pour fixer les dates des plaidoiries et de l’audience. Les plaidoiries de la partie civile auront lieu les 28 avril et 16 août prochains. Pour la défense des prévenus, elles sont prévues les 28 juin et 30 septembre prochains. L’audience se tiendra quant à elle le 4 octobre.

C’est une nouvelle fois sans avocat que Marc Duvivier s’est rendu devant la Cour d’appel ce lundi. Un problème d’argent serait la raison de cette décision. "Je me suis renseigné, prendre un avocat me coûterait entre 8 000 et 10 000 euros. A ce montant, il faut ajouter plus de 10 000 euros d’indemnités que je dois verser suite à la décision du Tribunal Correctionnel. Je ne peux donc pas me permettre de prendre un avocat", indique-t-il.

Décision qu’il peut encore changer d’ici les plaidoiries mais qui n’influencera en rien les dates de ces dernières. Affaire à suivre donc…