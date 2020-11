Marcq: de nouvelles plantations essentielles à la station d'épuration Pays Vert M. Del. Les peupliers bordant la station d'épuration ont dû être abattus, ils ont été remplacés par des essences locales. © DR

La station d'épuration de Marcq, dans l'entité d'Enghien, était bordée de peupliers. Ces derniers, arrivés à maturités et engendrant des problèmes de sécurité avec la chute de branches, ont dû être abattus.



Les équipes d'Ipalle, l'intercommunale qui gère le site, les ont néanmoins avantageusement fait remplacer par des essences locales, favorisant la biodiversité.



Ce sont ainsi six érables sycomores, trois noyers noirs, trois tilleuls communs, trois châtaigniers communs et trois chênes sessiles qui ont été plantés.



"Des essences forestières choisies pour leur longévité et qui, à terme, se révéleront productrices de fruits et de fleurs en abondance, présentant refuge et nourriture pour les insectes, les oiseaux, ...", détaille-t-on du côté d'Ipalle.



Les nouvelles plantations longent le cours d'eau la Marcq et confèrent d'ores et déjà à l'endroit un cadre bucolique en cette saison automnale.