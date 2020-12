A la requête du parquet de Mons - Tournai, la police fédérale avait lancé un avis de recherche ces dernières heures suite à la disparition, dimanche soir, d’une habitante de Meslin-l’Evêque (Ath).

Âgée de 80 ans, Josiane Decobecq avait été vue pour la dernière fois, vers 18h45, à son domicile de la rue du Pont Del Vau. Depuis lors, elle n’avait plus donné le moindre signe de vie. Ses proches étaient d’autant plus inquiets que cette dame portée disparue pouvait paraître confuse et désorientée mais également à cause de la température proche de zéro qui régnait à l’exterieur.

Dans le cadre de l’avis de recherche diffusé sur le site de la police fédérale tout en étant largement relayé sur les réseaux sociaux, les enquêteurs avaient invité les habitants de son quartier à leur signaler par téléphone son éventuelle présence aux abords de chez eux.

Plus de peur que de mal pour elle et son entourage puisque l’on appris que grâce à cette mobilisation, l’octogénaire avait été retrouvée saine et sauve ce lundi vers 11h. La bonne nouvelle a été annoncée par le bourgmestre d’Ath sur sa page Facebook, lequel a fait savoir sans autre précision que Josiane Decobecq avait été admise en milieu hospitalier.