Une automobiliste s’indigne après avoir découvert un veau mort le long de la chaussée de Bruxelles.



Mardi soir, vers 19h, alors qu’elle circulait en voiture sur la chaussée de Bruxelles, à Meslin l’Évêque (Ath), une dame a fait une bien macabre découverte. En bordure de route, elle a aperçu une masse sombre et imposante. Après avoir immobilisé son véhicule, la conductrice s’en est approchée, avant de constater qu’il s’agissait d’un veau. Gisant sur le sol, l’animal saignait de la bouche et ne donnait plus signe de vie.



"Comme son corps était encore chaud, j’ai téléphoné à ma vétérinaire pour savoir ce que je devais faire. Elle m’a dit de passer ma main sous ses narines mais cette pauvre bête avait cessé de respirer car plus aucun souffle n’était perceptible", témoigne-t-elle.



Ce qui l’a le plus choquée, c’est de voir que les pattes avant de ce jeune bovin étaient cassées, gangrenées et ligotées avec de la corde. À certains endroits, les chairs étaient apparentes.