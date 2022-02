Après l’impasse en 2021, les crosseurs chiévrois retenaient leur souffle et oscillaient entre crainte et espoir au vu notamment des nombreuses manifestations carnavalesques d’ores et déjà annulées, comme le crossage de Wiers dernièrement. Annoncée récemment par le bourgmestre, la bonne nouvelle a été confirmée ce mercredi matin en conférence de presse. Le crossage à l’tonne 2022 aura bien lieu le mercredi 2 mars à Chièvres et Vaudignies, ainsi que le samedi 5 mars à Grosage. Une organisation cependant conditionnée au respect de règles inhabituelles et exceptionnelles. " Une condition sine qua non, c’était cela ou il n’y avait pas de crossage", souligne le bourgmestre Olivier Hartiel. " Il fallait oser et nous l’avons fait pour préserver notre folklore local".