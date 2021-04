Michael, ancien étudiant: "La formation des enseignants ne les prépare pas à la réalité du terrain" Pays Vert M.P. © FLEMAL JEAN-LUC

Ancien étudiant pour devenir professeur de sciences, Michael a été déconcerté par beaucoup de choses tout au long de sa formation. Pour lui, il est clair que les Hautes Écoles ne préparent pas assez les jeunes enseignants à la réalité du terrain.





En septembre 2017, Michael, natif du village de Buissenal, a entamé des études pour devenir professeur de sciences. Bien que cela ne soit pas une vocation, il voulait s'orienter vers des études qui alliaient le social et son amour pour les sciences.



"Lorsque je suis arrivé à la Haute École, l'entente avec les étudiants et les professeurs était cordiale. Au niveau des cours, ils étaient ennuyeux et très répétitifs. Au fil du temps, je me suis rendu compte que dans aucun cours, on nous préparait réellement au métier", déclare Michael.



Durant sa formation, plusieurs éléments ont dérangé et choqué le jeune étudiant qui était pourtant motivé et envieux de devenir professeur.