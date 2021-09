Le parti Horizon Citoyen a donc interpellé la majorité sur cette affaire lors du conseil communal de ce jeudi soir. "Le collège communal s'est acharné contre son ancien membre en changeant notamment de bureau d'avocats, et cela a engendré des frais conséquents pour la commune. L'homme qui devait ceindre l'écharpe mayorale a été traité de faussaire et de perturbateur. Toutefois, la justice a aujourd'hui tranché. L'éthique est une valeur primordiale en politique. Sur fonds de guerre d'ego interne à un parti, le MR réalise-t-il les dommages personnels, familiaux et professionnels causés à l'honneur et la probité de Jacques Dupire ? Est-ce normal que cela soit mis à charge du contribuable frasnois ? Pour Horizon Citoyen, la réponse est tout simplement non. Pour les membres du parti, la décision de poursuivre Jacques Dupire est de la seule responsabilité des organes de décision du MR et le parti doit assumer cette responsabilité et les coûts qui en incombent", a déclaré Michel Delitte.

Malgré l'interpellation du parti Horizon Citoyen, la bourgmestre Carine de Saint-Martin n'a pas souhaité répondre à ces différentes questions et reviendra sur celles-ci dans les 15 jours.