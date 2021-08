A la suite des inondations survenues dans plusieurs provinces du pays, de nombreux citoyens se sont mobilisés. Mickaël Poriau, un jeune Frasnois au grand cœur, s'est d'ailleurs rendu à Verviers et compte encore y retourner à plusieurs reprises afin d'aider les sinistrés qui sont à l'heure actuelle, toujours dans le besoin et dans la détresse.

"Ayant traversé pas mal de galères dans ma vie, j'ai de suite été touché par la situation. Je me suis mis à la place de ces malheureux et j'ai voulu leur venir en aide. En voyant les images à la télévision, j'ai été très ému et touché de voir dans quelle situation était ces personnes", précise le jeune homme.