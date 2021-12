Ces nouveaux aménagements concernent l'agencement d'une aire de convivialité sur le Ravel, l'aménagement des connexions Ruien, Ravel et aérodrome, l'aménagement de la section de Russeignies. Ce point était donc à l'ordre du jour du dernier conseil communal du Mont-de-l'Enclus, jeudi dernier. Les travaux de l'ensemble de ce projet sont estimés à plus de 590 000 euros, financés par une part communale de plus de 43 000 euros. Le bourgmestre, Jean-Pierre Bourdeaud'Huy (MR) a tenu à préciser que "toutes les attributions n'avaient pas encore été faites". Ce projet a été voté à l'unanimité lors du dernier conseil communal.