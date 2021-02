Au vue des conditions sanitaires actuelles, l’opération Be Wapp initialement programmée les 25, 26, 27 et 28 mars prochains sur le territoire de Mont-de-l'Enclus est reportée. L’administration communale propose cependant de maintenir à ces dates une opération de nettoyage citoyen des routes et chemins communaux.

Les habitants qui souhaitent participer à cette action très utile en matière de propreté publique peuvent s’inscrire par mail (voir ci-dessous) et ainsi prendre rendez-vous pour le retrait du matériel qui sera mis à leur disposition tels que des gants des sacs ou encore des gilets fluosrescents.

Les organisateurs invitent également les habitants à indiquer l’endroit où ils auront déposé les sacs afin que le service technique communal puisse plus facilement les récupérer. Ces derniers insistent encore une fois sur la nécessité de respecter les gestes barrières dans le cadre de la pandémie ainsi que les dernières directives prises par le Conseil National de Sécurité.

Toutes les informations nécessaires peuvent être obtenues par téléphone auprès des services de l'administration communale (069/76 82 63 – poste 7). Pour s'inscrire à l'opération, il suffit d'adresser un mail à l'adresse suivante: duquesne.v@montdelenclus.be christel.verschuere@hotmail.com