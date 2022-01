Le mois de juillet 2021 a été marqué par les terribles inondations survenues dans les provinces de Namur, de Liège ou encore du Luxembourg. En plus des dégâts matériels, 39 personnes ont perdu la vie lors de cette catastrophe naturelle. Marquée par les faits, la population belge s'est montrée solidaire envers les sinistrés. Au sein de plusieurs communes, des collectes de dons, des trajets vers les lieux impactés ont également été organisés pour venir en aide aux habitants.

Plusieurs citoyens de la commune du Mont-de-l'Enclus se sont d'ailleurs donnés corps et âme pour les victimes des inondations. Lors du dernier conseil communal se tenant jeudi soir, l'administration a tenu de mettre à l'honneur des habitants ayant oeuvré dans le cadre de cette catastrophe. "Le lendemain du drame, les bourgmestres de la Wallonie picarde s'étaient réunis afin d'intervenir", indique Jean-Pierre Bourdeaud'Huy (MR), mayeur de l'entité. "Parallèlement, des aides ont été mises en place au sein de la commune du Mont-de-l'Enclus. Il y a d'ailleurs eu une générosité impressionnante de la part des citoyens".

Ainsi, Rita et Nicole ont été félicitées par le bourgmestre pour avoir accueilli et trié de nombreux dons que sollicitaient les sinistrés. Nicolas et Mélanie ont, quant à eux, fait à plusieurs reprises des transports de marchandises vers les provinces impactées par cette tragédie. Le jeune couple a également organisé sur place deux barbecues pour les habitants de Pépinster. Par ailleurs, Laurent a effectué de multiples navettes afin de livrer des biens de premières nécessités.