Lors du conseil communal de ce jeudi soir, la commune de Mont-de-l’Enclus a décidé à l'unanimité l'organisation et le règlement de la nouvelle édition du concours des façades et jardins fleuris. Comme chaque année, les trois lauréats se verront recevoir des prix de 100 €, 40 € et 25 €.

L'année dernière l'opposition ACE avait proposé à la majorité que les gagnants de l’année précédente ne puissent plus participer l’année suivante et prennent plutôt place dans le jury. Cela éviterait donc que la même personne remporte le prix. Le bourgmestre Jean-Pierre Bourdeaud’Huy s'était d'ailleurs montré dubitatif. "Je ne vois pas où est le problème qu’il puisse participer plusieurs années de suite". Cette année encore, la question est revenue sur la table du conseil communal. "Le Tour de France a été remporté cinq fois par Eddy Merckx, ce n'est pas pour cette raison qu'on l'a empêché de participer", a poursuivi le mayeur.

Les votes se feront en ligne

Quoiqu'il en soit, chaque citoyen aura donc la possibilité de participer à ce concours fleuri. Les participants devront tout de même s'attendre à quelques changements. Effectivement, la population sera uniquement invitée à voter en ligne et plus précisément sur la page Facebook de la commune afin d'élire le jardin ou la façade la mieux fleuri. "Les trois photos avec le plus de like remporteront cette édition 2022. La fin des votes sera donnée le 15 juillet à 12h".

"Nous sommes satisfaits que les citoyens seront impliqués dans les votes", a conclu l'opposition. La nouvelle édition de ce concours ainsi que le règlement ont été votés à l'unanimité.