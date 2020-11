La patience des enfants et des instituteurs fréquentant l’école communale de Montrœul-au-Bois (Frasnes) est enfin récompensée. Depuis le mois de septembre 2019, leur établissement scolaire faisait l’objet de travaux d’extension et de modernisation bien nécessaires.

Un peu plus d’un an après le coup d'envoi de cet important chantier, les travaux viennent enfin de s’achever. Les écoliers et les enseignants ont désormais la chance de disposer de deux nouvelles classes (l’une pour les maternelles, l’autre pour les primaires) mais également d’un nouveau préau, de nouveaux sanitaires supplémentaires et d’une nouvelle cour de récréation asphaltée.

Dans le cadre de ces travaux ayant nécessité un investissement de 494.000 euros, la commune de Frasnes a bénéficié d’une très large subvention de l’ordre de 324.000 euros.

En raison de la crise sanitaire et de ses contraintes, les autorités locales n’ont malheureusement pas encore été en mesure de procéder à une inauguration officielle mais elles se réjouissent de pouvoir déjà offrir un outil d'apprentissage si performant aux élèves et au personnel enseignant.