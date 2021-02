Montrœul-au-Bois: des objets décoratifs éco-responsables avec Déco à l'en-vert ! Pays Vert M.P. En janvier dernier, Laeticia Schlosser a lancé sa petite entreprise Déco à l'en-vert. Grâce à celle-ci, la jeune femme confectionne des objets décoratifs et des cadeaux personnalisés en prenant en considération, la protection de notre environnement. © M.P.

Avec Déco à l'en-vert, Laeticia propose de nombreux éléments décoratifs pour divers événements tels que les naissances, les baptêmes, les baby showers, les mariages et bien d'autres encore. La jeune femme peut donc par exemple, confectionner des gâteaux de couches pour les baby showers ou encore des objets personnalisés pour les mariages.



"Pour les naissances ou pour les baptêmes, je m'occupe des dragées. Je fais en fonction des demandes mais je propose également mes créations. Pour les baby showers, je travaille avec des ballons biodégradables. J'ai toujours aimé offrir aux gens sans qu'il n'y ait une occasion particulière et je suis passionnée par la décoration. C'est pour cela, que je me suis lancée à mi-temps", déclare la gérante de Déco à l'en-vert.



De la décoration éco-responsable



Dans ses créations, Laeticia est très attentive à ce que ces objets soient les plus écologiques possible. "J'utilise tout ce qui est bois ou métal. Au niveau des fleurs, j'essaie d'éliminer les fleurs artificielles. J'utilise le moins de plastique possible mais parfois, je n'ai pas le choix lorsque ce sont des produits alimentaires. Quand on a trois enfants, on se rend compte que l'écologie ne va pas bien. Il faut donc mettre sa pierre à l'édifice. Les gens sont intéressés par mes créations car, l'écologie est importante pour beaucoup de monde", précise Laeticia Schlosser.



C'est une période compliquée pour la jeune femme. En effet, les mariages, les fêtes autour de la naissance d'un nouveau-né et bien d'autres événements n'ont plus lieu pour le moment. Cependant, Laetitia reste optimiste. "Je suis consciente de ne pas m'être lancée au bon moment. Au niveau des mariages, les gens me contactent un mois à l'avance car ils ne savent pas ce qu'il va se passer. En ce qui concerne les dragées, les commandes sont moins conséquentes. Les gens se retournent plus sur les cadeaux personnalisés pour pouvoir les offrir".



Malgré cette crise sanitaire, la jeune femme semble avoir beaucoup de projets . "Je n'ai pas peur pour l'avenir. On sortira un jour de cette crise. Dans le futur, je souhaiterais peut-être agrandir mon atelier et pourquoi pas organiser des ateliers avec des enfants et des adultes. Je vais également créer un site Internet pour que les gens achètent en ligne et je souhaiterais aussi collaborer avec des commerces locaux. Car actuellement, ils peuvent passer commande que sur Facebook ou trouver certains articles à la supérette Au Bienvenu", conclut Laeticia Schlosser.