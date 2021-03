© Mélina Clément

Afin de réaliser ses gâteaux personnalisés, Mélina doit avoir beaucoup de patience et de créativité. Pour cette dernière, chaque création destinée à un événement est un réel défi.précise Mélina.Avec l'épidémie, il nous est plus possible de faire des fêtes d'anniversaire ou d'autres événements festifs. Mélina a donc subi les conséquences de la crise mais a su se relever grâce à d'autres projets mis en place.conclut la jeune pâtissière.