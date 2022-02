Dans le cadre de la gestion des abords boisés des grands axes routiers, des inspections ont permis d’identifier sur la commune de Mouscron certains arbres qui présentent un risque sanitaire (morts, creux, malades,…) et qui constituent donc une menace pour la sécurité de l’espace public. Une vingtaine d’arbres, situés à la fois sur le réseau relevant de la SOFICO mais également sur le réseau SPW Mobilité et Infrastructures, devront ainsi être abattus d’ici la fin du mois de mars. La possibilité de recréer certains alignements sera étudiée.

Conformément à la circulaire datant du 19 avril 2019 relative à la gestion des espaces paysagers présents sur le domaine des infrastructures régionales, la Direction des Etudes Environnementales et Paysagères du SPW MI (DEEP) procède à des contrôles réguliers des arbres bordant les grands axes. "Ces inspections ont démontré que certains arbres risquent de tomber et menacent la sécurité des personnes", ont indiqué la SPW et la SOFICO.

La N58 est principalement concernée

La majorité des arbres concernés se situent en bordure de la N58 à Mouscron. Quinze des 300 marronniers actuellement présents devront faire l’objet d’un abattage. Cinq arbres sont également identifiés en bordure de la N513 et un en marge de la N518.

Ces abattages seront effectués avant le 31 mars prochain afin de ne pas impacter la nidification des oiseaux.

Cet entretien s’inscrit dans une gestion raisonnée et durable du patrimoine paysager, alliant le confort et la sécurité des usagers, ainsi que les enjeux environnementaux.