Originaire de Moustier, Johan a perdu la vue à la suite d'un accident. Au fil des années, il a appris à se reconstruire et à profiter de la vie à travers diverses activités. L'année dernière, Johan a décidé d'être accompagné d'un chien guide, nommé Reggae qui lui apporte énormément au quotidien.

"Reggae est un jeune labrador noir, protecteur et bienveillant. Il fait partie de la famille et m'apporte du bonheur chaque jour. Pour moi, c'est beaucoup plus qu'un chien guide, Reggae est mon confident" déclare Johan.



Ce jeune labrador assiste son maître pour différentes tâches du quotidien. Mais, ce duo inséparable partage également de nombreux moments de bonheur et de complicité. Johan peut aussi constater que le handicap peut faire peur à certains citoyens et ceux-ci ne savent pas souvent comment réagir. Grâce à Reggae, une barrière s'est brisée, les personnes ne voient plus la canne blanche mais le chien et son maître.



"Quand je me déplace, Reggae vient automatiquement près de moi pour voir si tout va bien. En rue, il me guide, je fais d'ailleurs un parcours de cinq kilomètres, tous les jours, que je connais par cœur et que j'ai appris à Reggae. Si je croise quelqu'un dans la rue qui est trop proche de moi, il va légèrement grogner afin de me protéger d'un éventuel danger. Toujours lors de nos balades, si Reggae sent que je ne suis pas bien, il va vouloir faire demi-tour pour rentrer à la maison. Lorsque je vais bien ou moins bien, il le ressent. Nous sommes très complices. Je constate également qu'avant, les personnes avaient une certaine réserve et n'osaient pas vraiment m'aborder. Aujourd'hui, quand je promène avec Reggae, elles viennent automatiquement vers moi et sont plus intéressées", ajoute Johan.



Les Amis des Aveugles



Johan a suivi une formation théorique durant deux ans au sein de l'association les Amis des Aveugles, à Ghlin. Cette ASBL soutien les personnes déficientes visuelles et forment des chiens guides. Ces derniers sont généralement des Labradors et des Golden Retrievers destinés aux adolescents, aux adultes et aux seniors ayant une déficience visuelle. L'équipe des Amis des Aveugles propose un accompagnement entièrement personnalisé en fonction du handicap visuel de la personne.



"Après la formation théorique, je suis passé à la pratique. J'ai travaillé avec dix ou quinze chiens afin de savoir lequel était le plus adapté pour moi. Nous sommes très bien considérés et nous sommes encadrés par une chouette équipe. Au sein de l'association Les Amis des Aveugles, on retrouve des gens très humains et compétents", conclut Johan Heleu.