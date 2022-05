La victime, Melissa Jorion, née en 1995 et domiciliée à Maffle (Ath), était animatrice de l’accueil extrascolaire de l’ISBW.

Un accident mortel s’est produit vendredi vers 8h45 sur le contournement sud de Nivelles, dans la direction du carrefour de Thines. Selon les premiers éléments communiqués, alors que les voitures étaient à l’arrêt à l’approche d’un des ronds-points dans les files du matin, un véhicule arrivant par l’arrière n’a pas pu freiner et a violemment embouti une petite Renault Twingo, qui a alors elle-même percuté la voiture qui se trouvait devant elle.

Les secours n’ont rien pu faire pour la conductrice de la petite voiture, qui est décédée.

Les véhicules étaient toujours sur place aux environs de 10h, et les policiers de la zone Nivelles-Genappe ont coupé la circulation dans la direction de Thines à hauteur du rond-point de la rue de Fontaine-l’Évêque.

D’importantes files se sont formées sur le contournement Sud dans les deux sens de circulation mais la chaussée a été rouverte à la circulation vers midi après que les pompiers aient terminé les opérations de nettoyage de voirie.

Il se confirme que la vitesse est en cause: "Un véhicule circulant à vive allure a percuté la voiture de la victime. Celle-ci a percuté le véhicule précédent. Prise en sandwich, la conductrice n’a pas survécu", a précisé la magistrate du parquet.

La victime, Melissa Jorion, née en 1995 et domiciliée à Maffle (Ath, province de Hainaut), était animatrice de l’accueil extrascolaire de l’Intercommunale sociale du Brabant wallon (ISBW) depuis plus de deux ans. "Melissa était quelqu’un de très dynamique, ouverte et attachante , a indiqué vendredi après-midi l’ISBWdans un communiqué.

Bonne animatrice, appréciée de ses collègues, des enfants et de leurs parents. Tous ses collègues sont choqués par ce drame. L’ISBW a organisé un moment de recueillement entre collègues ce vendredi matin. Nous partageons la douleur des parents et des proches de Melissa."