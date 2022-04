En octobre dernier, le ministre fédéral des Finances CD&V Vincent Van Peteghem a pris la décision que tous les commerces du pays devraient obligatoirement proposer au moins un moyen de paiement électronique à leurs clients. Les commerces mais aussi le secteur de l'Horeca sont concernés par cette obligation qui rentrera en vigueur le 1er juillet prochain.

Dans tous les établissements, les gérants auront le droit de choisir le moyen de paiement qu'ils souhaitent: par carte bancaire, par mobile et bien entendu, le paiement en espèce restera toujours à l'ordre du jour pour éviter toute discrimination auprès de la population.

"Plus aucun client ne payent leurs achats en liquide"

Spécialisée dans les vêtements et dans les accessoires, la boutique Ath'Mosphère, située au coeur de la Cité des Géants, adhère à cette mesure. "En tant que commerçant, cela nous paraît évident et c'est loin de me déranger. D'ailleurs, je n'ai plus aucun client qui ne payent leurs achats en liquide", explique la gérante. Plus rapide et plus sûr, le paiement électronique entraînera certainement des commerçants dubitatifs. "Bien entendu, cela risque de déplaire à quelques commerçants qui procèdent parfois de manière illégale", poursuit la boutique Ath'Mosphère.

Beaucoup pourraient croire que les personnes âgées n'adhèrent absolument pas au paiement électronique et privilégient le cash. C'est pourtant loin d'être le cas ... "Curieusement, les clients âgés sont nettement avancés et utilisent facilement les nouvelles technologies. Pour ma part, j'observe qu'ils n'utilisent plus le liquide mais bien le paiement sans contact", conclut la commerçante. Aux établissements ne présentant donc pas encore le paiement électronique, il ne reste plus que quelques mois pour se mettre au point. En cas de non-respect de cette obligation, le commerçant peut recevoir une amende allant de 26 € à 10.000 € ...