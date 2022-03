Fin octobre, Océane ne voulait plus se rendre au sein de son établissement scolaire à Enghien. La jeune fille de 16 ans tenait des propos assez préoccupants pour son âge. "Océane s'est fortement renfermée sur elle-même. Elle disait ne plus vouloir vivre sur cette terre et qu'elle ne servait à rien", indique sa maman.

A la suite d'une visite chez son médecin traitant, il a été déclaré qu'Océane était atteinte d'une dépression et victime de harcèlement scolaire indirect. Quotidiennement, cette élève subissait des paroles déplacées et blessantes concernant son physique. "Rapidement, j'ai pris contact avec l'Athénée Royal d'Enghien. Ma fille a alors été entendue et on lui a indiqué qu'il s'agissait de mauvaises plaisanteries. La situation était loin de s'apaiser, Océane inventait toutes les excuses inimaginables pour ne pas se rendre à l'école (maux de ventre ou de tête). Elle a donc été mise sous certificat médical pendant une longue période".

Lundi dernier, Océane a réintégré son établissement avec la boule au ventre. Pour son plus grand regret, les moqueries et les paroles rabaissantes ont fait leur retour :"Tu pourrais jouer dans un film d'horreur", "Tu ressembles à une sorcière".

"Aujourd'hui, ma fille ne veut plus manger ou dormir. Elle ne prend même plus soin d'elle et fait preuve d'agressivité à mon égard. Victime de harcèlement psychologique et verbal, Océane n'a plus envie de rien. De plus, entendre les propos qu'elle tient par rapport à elle-même, cela me met hors de moi. A ce jour, je suis une maman en colère et révoltée".

"Si rien ne bouge, je changerai ma fille d'école"

A bout, la maman de l'étudiante a donc pris un rendez-vous mardi matin avec la direction pour qu'une solution soit trouvée. Ce mercredi, une rencontre d'environ 1h30 a donc eu lieu entre Océane, sa maman ainsi qu'une partie de l'équipe éducative. "Nous avons tout de suite répondu présent afin de rencontrer l'élève et sa maman. Nous nous sommes montrés à l'écoute et avons pris en compte cette affaire. L'école a aujourd'hui pris ses responsabilités et nous ne pouvons pas faire plus", a expliqué la directrice de l'Athénée Royal d'Enghien."Effectivement, nous faisons de notre mieux pour l'épanouissement de nos élèves. Suite à cette entrevue, le problème semblait en voie de solutions. On a tendance à rapidement mettre l'étiquette du harcèlement scolaire sur des problèmes relationnels. Il faut savoir que nous sommes bien entourés par des structures comme le PMS. L'intervention d'une équipe de médiation est également possible au sein de notre établissement. A ce jour, nous avons demandé aux professeurs d'Océane d'être attentifs. Une rencontre est également envisagée avec l'élève qui a tenu des propos inappropriés ainsi que ses parents".

Malheureusement, il n'y a pas d'âge ni de lieu propice pour être victime de harcèlement et la maman d'Océane en est bien consciente. "Si rien ne bouge, je changerai ma fille d'école. En ce qui concerne de déposer une plainte auprès des services de police, je suis encore en pleine hésitation".