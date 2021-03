Depuis plusieurs années, les élèves de l’école communale, épaulés par les bénévoles du PCDN de Frasnes-lez-Anvaing, ne ménagent pas leurs efforts pour réhabiliter et mettre en valeur le sentier Saint-Nicolas situé dans le village d'Oeudeghien. Ces derniers ont mis tout leur coeur à aménager des mangeoires pour les oiseaux et à installer des panneaux explicatifs pour les promeneurs.

Malheureusement, si leur fierté d'avoir oeuvrer à ces réalisations en faveur de la protection de l'environnement et de la biodiversité fut grande et légitime, leur tristesse l'est encore plus aujourd'hui. En effet, ils ont eu la désagréable surprise de constater que des personnes mal intentionnées et peu respectueuses du travail d'autrui avaient détruit une partie des aménagements réalisés le long de ce parcours champêtre et dont ils sont les artisans.

Le ou les auteurs de ces actes de vandalisme ont arraché des panneaux didactiques tout en lançant des piquets dans le cours d’eau tout proche. Voilà le triste spectacle qu'ont découvert les élèves sur place mais il en faudrait plus pour les décourager.

Ces derniers ne comptent pas, pour autant, baisser les bras et poursuivront leur travail d’aménagements autour de ce sentier qui le mérite. Prochainement, un parcours de près de 2 km sera réalisé par leurs soins. Le tout, en espérant que celui-ci ne subisse pas à son tour des dégradations volontaires de ces mêmes vandales qui ne réalisent certainement pas le mal qu’ils ont fait en procédant à ce saccage.