En première partie, Gilles Audray, sosie physique et vocal d’Hugues Aufray, reprendra des tubes de son idole ainsi que des classiques de la chanson française. Gilles Audray (de son vrai nom Gil Ponchaut) a le goût de la musique depuis très jeune : petit chanteur dans la chorale du collège et dans la chorale de l’église du village, il apprend avec facilité quelques rudiments de technique vocale.

Entendant pour la première fois Hugues Aufray dans l’émission radio « Discorama », il est immédiatement séduit par la voix et la personnalité de l’artiste français qui, déjà, détone dans le paysage des variétés de l’époque. Gilles achète alors sa première guitare et apprend à en jouer en autodidacte, avant d’apprendre le solfège et l’harmonisation quelques années plus tard. Depuis la fin des années 80, Gill Audray colporte les chansons et les musiques de son idole. Il se veut à la fois chanteur de variétés et artiste engagé, porteur de valeurs telles que l’amitié, la paix et la tolérance.

En seconde partie, ce sera le groupe « Hier encore » qui fera résonner les murs de la Maison de Village avec un répertoire riche en textes et émotions : le monde de Charles Aznavour. Durant ses années de jeunesse, et après un parcours en animations musicales diverses, David Michel s'éprend du répertoire de Charles Aznavour, qu'il apprend sur les bouts des doigts. Après un premier spectacle présenté seul au chant sur bande sonore, il n'a qu'une seule idée en tête : remonter sur les planches. Il s'encadre alors rapidement de musiciens et choristes afin de pouvoir présenter un concert complet. Petit à petit, il rencontre d’autres musiciens et parvient à les convaincre de le suivre dans son aventure. C’est ainsi que naît le groupe « Hier Encore », auquel sont venues s'adjoindre deux choristes d'exception. Fasciné par l'œuvre du grand Charles, c'est toujours avec autant d'intérêt qu'il persiste sur sa lancée avec la même hargne et passion.