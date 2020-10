Les intempéries de ces derniers jours ont quelque peu perturbé l’exécution de la 2ème phase des travaux de réfection de la chaussée Victor Lampe (N57). Néanmoins, le planning de cet important chantier garde de l’avance sur le timing initialement prévu et la fin des travaux est toujours programmée à la date du 3 novembre.

La semaine prochaine, du mardi 20 octobre (6h) au jeudi 22 octobre (6h), les ouvriers procéderont à la pose de la couche de roulement tandis que les marquages au sol seront réalisés sur toute la largeur de la chaussée Victor Lampe entre les carrefours avec la rue Basse Cour d’une part et la place d’Ollignies d’autre part.

Toute circulation et tout stationnement seront interdits dans le périmètre de ce tronçon et des carrefours. Par ailleurs, la rue Basse Cour, le Grand Marais ainsi que l’axe formé par la rue des Combattants et la place d’Ollignies seront mis en voies sans issue au niveau des carrefours formés avec la N57.

Ce n’est qu’au terme de cette 3ème et dernière phase que la circulation pourra être rétablie.