Dans une récente édition, nous avons évoqué la réhabilitation d’une friche industrielle en centre commercial de près de 6000 m2 en bordure de la chaussée Victor Lampe et du Grand Marais, à Ollignies.

Pour rappel, celui-ci émane de la société Equilis (Waterloo) qui a introduit auprès de la Ville une demande de permis en vue d’implanter et d’exploiter sur ce site abandonné - autrefois occupé par la société Devresse et ensuite par Lessines Expo – dont un carrefour Market appartenant au groupe Mestdagh.

Ayant fait l’objet d’une enquête publique, ce dossier doit à présent recevoir l’assentiment du collège et du conseil communal qui se penchera dessus lors de sa prochaine réunion tout en sachant que le pouvoir de décision est du ressort de la Région Wallonne.

Durant la période de consultation, le service urbanisme de la Ville avait réceptionné une pétition signée par une trentaine de riverains ainsi que quatre lettres de réclamations. Ajoutons encore que l’Observatoire du commerce a d’ores et déjà remis un avis négatif.

Depuis quelques jours, la pression s’est accentuée sur les décideurs locaux et régionaux en raison d’une contestation grandissante qui s’exprime sur le Net et les réseaux sociaux.

Une nouvelle pétition vient d’être mise en ligne et a déjà récolté plus d’une centaine de signatures contre ce projet pressenti dans le centre du village d’Ollignies. Les opposants demandent au collège de voter contre celui-ci en invoquant toute une série d’arguments.

“Cela fait des années que les villageois réclament le contournement de la ville de Lessines afin de réduire au maximum le transit des voitures et des camions. Approuver ce projet ruinerait les espoirs des Ollignois de voir enfin le trafic diminuer. De plus, la zone convoitée n’est pas du tout adaptée pour absorber le charroi nécessaire à ce type d’activité et la construction d’un centre commercial nécessiterait l’abattage de nombreux arbres”, soulignent les pétitionnaires.

A leurs yeux, celui-ci ne repose sur aucune analyse de besoin. “On parle d’y implanter un carrefour Market alors qu’il en existe déjà un qui a ouvert ses portes voici un peu plus d’un an à moins de 5km de là, sans oublier la présence d’autres grandes surfaces dans un rayon géographique aussi rapproché”

Selon les protestataires, il serait préférable de redynamiser les commerces du centre-ville d’autant qu’Ollignies compte déjà deux boulangeries, une nouvelle boucherie, un magasin de fruits et légumes, une épicerie ainsi que son marché du mercredi matin. « L’aboutissement d’un tel projet équivaudrait à tuer es commerces locaux »

Les mécontents considèrent, en outre, que celui-ci impacterait le caractère rural de leur village, dévaluerait les biens immobiliers tout en étant source de méfaits, de vandalisme et de délinquance.

Ces derniers suggèrent plutôt de réhabiliter le site en espace de vie avec des habitations familiales, un parc avec jeux pour les enfants ou les seniors pourraient se distraire, de même qu’une salle polyvalente.

“Le besoin existe et a déjà été exprimé à de nombreuses reprises de la part notamment de la fanfare d’Ollignies pour ses répétitions ou encore pour permettre de dispenser des cours de gymnastique. »