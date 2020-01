Le bâtiment fera place à une infrastructure scolaire beaucoup plus moderne.

Le 31 janvier prochain, le ministre et ex-bourgmestre de Frasnes Jean-Luc Crucke (MR) ainsi que son homologue de la fédération Wallonie-Bruxelles Caroline Désir, ministre de l’Enseignement obligatoire, viendront officialiser la construction d’une nouvelle école secondaire sur le site de l’athénée royal Lucienne Tellier (Anvaing).

Datant de 1964, le bâtiment existant fera place à une infrastructure scolaire beaucoup plus moderne, fonctionnelle mais aussi plus écologique avec du double vitrage.

" Le fait d’avoir été bien entretenu a prolongé sa durée de vie, qui, au départ, ne devait pas dépasser vingt-cinq ans. Ce bâtiment conçu à partir de structures métalliques aura finalement vécu beaucoup plus longtemps, mais voilà déjà quelques années que celui-ci montre des signes de vieillesse ", confie Catherine Chevalier.

La préfète confirme qu’une demande de permis de bâtir est sur le point d’être introduite auprès de la commune. Les travaux de construction (début 2022) seront entièrement financés par la FWB. Le futur bâtiment scolaire verra le jour à l’emplacement de la cour actuelle, à proximité du hall sportif.

Équipé d’ascenseurs pour les PMR, il comprendra une trentaine de classes réparties sur deux niveaux, plusieurs laboratoires, une salle informatique, des classes supplémentaires pour les sections gestion, secrétariat, audiovisuel, sans oublier une cuisine didactique pour les sections professionnelles, un auditoire au rez-de-chaussée ainsi qu’un réfectoire vitré en forme de rotonde.

De quoi répondre aux attentes et besoins des 350 étudiants et de la soixantaine de professeurs qui fréquentent l’établissement du chemin du Carnois, situé en bordure de la N60 et réputé pour son enseignement immersif.

" Dès que la nouvelle école sera opérationnelle, le bâtiment actuel sera démoli au profit d’une grande cour. Les élèves ne devront donc pas déménager pendant le chantier ", précise encore Catherine Chevalier.