Originaire d'Ormeignies, Daniel Miroir fait l'élevage de moutons et est plus précisément spécialiste de la race Texel depuis plus de 35 ans. Désormais, il partage l'amour pour ses bêtes avec son fils Laurent.



"J'ai toujours été attiré par les animaux. Au départ, nous avions quelques moutons et un jour, nous sommes passés à un endroit où se déroulait un concours de moutons. A cette époque, je souhaitais me procurer un agneau et nous en avons donc acheté un qui participait à l'événement. De fil en aiguille, nous sommes tombés dans un engrenage. Je passe énormément de temps dans mes moutons et je m'en occupe au quotidien. Celui qui ne fait pas attention à ses bêtes, n'est pas un réel passionné. Aujourd'hui, je possède une quarantaine de moutons dont la race Texel, qui est assez fragile et difficile car ces moutons ont besoin d'être surveillés constamment. J'ai également quelques moutons de la race Hampshire, par pur plaisir", déclare Daniel Miroir.