La salle paroissiale a ouvert ses portes en lieu et place de l’ancienne école maternelle libre subventionnée ; celle-ci a été fermée en septembre 1995. C’est sur la proposition de l’abbé Jean Legrand, le curé de la paroisse et du conseil paroissial de l’époque qu’il fut décidé aussitôt de transformer le bâtiment scolaire en salle d’accueil. Le patrimoine actuel se compose ainsi de l’ancienne cour de récréation qui donne accès au bâtiment proprement dit. Il reste propriété du Doyenné d’Ath (Décanat).

Au fil des années, des travaux d’agencement et d’équipement importants, parmi lesquels une cuisine équipée et la construction d’un chalet-remise, furent effectués par des bénévoles. En 2018, une rénovation totale de la façade principale est réalisée par plusieurs entreprises, ce qui améliore le site.

Toutes ces transformations ont rendu le local fonctionnel et accueillant, comme on le connaît aujourd’hui. À la base de ces adaptations, il y a lieu de citer plusieurs dames investies dans la vie paroissiale telles Myriam Thiry qui fut la première présidente de l’ASBL à laquelle allait lui succéder Bernadette Liépin ainsi que Marie-Paule Cnockaert et Micheline Carlier respectivement en tant que secrétaire et trésorière. Le comité est judicieusement épaulé par Bernadette Dejonckheere, Christine Dubuisson, Marlène Dewolf, Véronique Pettens ainsi que Jean Choquet et son épouse Françoise.

L’association ouvre évidemment ses portes à toutes les parties prenantes pour les locations de la salle qui constituent son objectif essentiel. Sa politique lui vaut d’enregistrer annuellement une trentaine de contrats locatifs, qu’il s’agisse de fêtes familiales laïques ou religieuses, d’anniversaires ou autres réunions amicales.

"Il va sans dire que la salle est équipée d’une ventilation mécanique contrôlée (VMC)", souligne Bernadette Liépin. "Par ailleurs, nous accueillons chaque semaine, des clubs ou groupements comme le Ki Gong (une discipline d’origine chinoise), le mardi matin ; la gym pour adultes le mardi soir ; l’atelier de mosaïque le mercredi après-midi et les jeux de société pour retraité(e)s, le jeudi après-midi. Et après avoir accueilli à diverses reprises, des expositions annuelles des Amis d’Angélique de Rouillé, le club de pétanque (OPC) et les "Villageois" bénéficient également de ce patrimoine pour diverses réceptions. Quant à notre ASBL, nous avons nos propres manifestations comme le repas de la Chandeleur et les petits-déjeuners Oxfam."

La salle paroissiale, qui compte un quart de siècle d’existence, est devenue le lieu le plus fréquenté du village d’Ormeignies.