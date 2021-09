Les équipes de la société Delobelle et fils ont récemment procédé à la récolte des haricots. Elles en ont laissé derrière elles lors de leur passage. La voie est donc ouverte au glanage, une activité à réaliser en famille ou entre amis.

"L’opération recueille pas mal de succès. Les gens sont contents de pouvoir ramasser les haricots, confie Pierre Delobelle. Il n’y a qu’à voir aussi le nombre de vues sur les réseaux sociaux pour se rendre compte que les gens sont demandeurs. Beaucoup de personnes nous questionnaient d’ailleurs pour voir si nous relancions le glanage."

Le parc naturel des plaines de l’Escaut a encouragé cette démarche et la ferme Delobelle a répondu présent pour la deuxième fois. "On essaie de proposer quelque chose de valorisant. C’est le cas avec les haricots. Maintenant, le glanage peut se faire à différentes périodes. Tout dépend du type de culture. Ici, nous avons planté les haricots à temps alors que des collègues n’avaient pas encore planté et ont dû attendre trois semaines à cause des intempéries. Nous allons aussi proposer le glanage des pommes de terre en octobre", assure Pierre Delobelle.

Tout récemment, la société Delobelle, dont le siège se situe à Ellignies-Sainte-Anne, avait été sollicitée pour venir en aide aux personnes victimes des intempéries. "Nous avons fourni des carottes, oignons et pommes de terre ainsi que des aliments pour les petits animaux", indique Pierre Delobelle.

Pour les haricots, le terrain se situe donc Chemin des Merveaux à Ormeignies, en face de la ferme Mon Dieu. L’accès se fait via les chemins en béton en haut et en bas du champ.

Les coordonnées GPS sont les suivantes : 50 568 444 - 372 0510