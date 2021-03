"Je suis très sensible à l'environnement et à la nature. D'ailleurs, dans mon travail, j'utilise des produits essentiellement écologiques. Je fais également mon potager et j'évite absolument tous les pesticides. Lorsque j'étais plus jeune, je construisais déjà des hôtels à insectes avec des palettes. Comme les personnes s'intéressent de plus en plus à l'écologie, j'ai décidé d'en proposer afin que les citoyens puissent en installer dans leur jardin", déclare Hervé Honorez.

Le jeune homme confectionne avec soin des hôtels à insectes personnalisés en fonction des demandes et du milieu du jardin.

" Je construis principalement les hôtels à insectes avec des palettes. Si cela fonctionne bien, à lavenir, je souhaiterais récupérer des troncs, les retravailler afin d'élaborer les hôtels à insectes. Les intéressés peuvent donc faire leur commande et demander des petits ou des grands hôtels ainsi que préciser les types de niche qu'ils souhaitent insérer. Les hôtels à insectes sont aussi confectionnés en fonction du milieu du jardin".

Bénéfique pour la planète

Bien évidemment, avoir un hôtel à insectes chez soi est primordial pour le bien de notre environnement. Le jeune jardinier constate également que cette tendance touche un public sensible à la nature.

" Posséder un hôtel à insectes dans son jardin permet de favoriser la biodiversité, cela contribue aussi à la pollinisation des arbres fruitiers et des plantes potagères. De plus, cela attire d'une certaine manière, les oiseaux. C'est intéressant de pouvoir faire évoluer la planète de cette façon. Les personnes qui sollicitent des hôtels à insectes sont souvent des citoyens qui ont une philosophie axée sur l'environnement et qui essaient de revenir à une vie plus saine", ajoute Hervé Honorez.

Pour l'instant, Hervé souhaite se consacrer essentiellement sur les hôtels à insectes mais a tout de même encore des projets afin que notre environnement se porte comme il se doit.

"J'ai comme projet de fabriquer des carrés potagers dans le but d'aider les personnes qui ont des difficultés à en faire un. Mais pour le moment, je souhaite me dévouer dans la création des hôtels à insectes", conclut Hervé Honorez.

Hervé a lancé son entreprise de jardinage et en a profité par la même occasion, pour fabriquer des hôtels à insectes.