Le parc animalier a notamment décroché l’or pour la naissance des jumeaux Bao Di et Bao Mei lors de la cérémonie des Giant Panda Global Awards

Le palmarès des « Giant Panda Global Awards » a été dévoilé ce vendredi matin dans les installations du parc Pairi Daiza. Ces Oscars du monde des pandas géants ont été créés afin de promouvoir les activités de conservation, d’éducation et de recherche scientifique en rapport avec les ursidés à lunettes.

Le plus beau jardin zoologique européen était sélectionné dans cinq catégories dont celui du bébé panda de l’année. La naissance des jumeaux Bao Di et Bao Mei a été récompensée par la "palme" d'or. Le vétérinaire et directeur zoologique de Pairi Daiza, Tim Bouts, a également remporté le plus précieux des métaux.

De son côté, l’équipe de soigneurs des cinq pandas du parc animalier de Cambron-Casteau (Brugelette) a décroché le bronze au même titre que la fondation Pairi Daiza qui finance notamment la recherche de la scientifique belge Jella Wauters pour développer un test de grossesse pour les pandas géants.

Au total, près de 330.000 votes ont été enregistrés dans le cadre de ces Awards qui récompensent le travail de parcs zoologiques comme Pairi Daiza pour protéger ces animaux iconiques menacés.

B.D