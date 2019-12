Les visiteurs ont encore jusqu’au 5 janvier pour découvrir les fabuleuses illuminations et décorations de fin d’année au coeur du parc animalier

Si vous n’avez pas encore eu l’occasion de découvrir les illuminations de fin d’année du parc Pairi Daiza, ne tardez pas à vous y rendre, de préférence à la tombée du jour, car le spectacle est de toute beauté.

Habituellement fermé à cette époque de l’année, le domaine animalier de Cambron-Casteau (Brugelette) ouvre pour la première fois ses portes jusqu’à 21h durant la période des fêtes de Noël et de Nouvel-An

Une occasion rêvée pour les visiteurs de parcourir le parc dans une ambiance magique et féérique comme en témoignent nos photos et vidéos capturées lors d’une promenade nocturne dans les allées scintillantes du plus beau jardin zoologique européen.

En plus de s’adonner aux joies de la glisse sur la plus grande patinoire flottante d’Europe, petits et grands pourront admirer jusqu’au 5 janvier les bébés pandas derrière les baies vitrées de leur grotte tout en contemplant d’extraordinaires projections audiovisuelles (mapping) sur les façades du château et de l'ancienne tour abbatiale. Sans oublier de magnifiques décorations et animations imaginées par les équipes artistiques du parc.