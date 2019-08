Cette gigantesque installation comprendra 62.750 panneaux et sera opérationnelle au printemps 2020. Via ce projet, l’ambition du parc animalier est d’atteindre les objectifs wallons en matière de lutte contre le réchauffement climatique

Comme nous l’annoncions récemment, le parc Pairi Daiza s’apprête à investir dans les énergies vertes afin d’apporter sa contribution à la lutte contre le réchauffement climatique. Comme toujours, le plus beau jardin zoologique européen ne lésinera pas sur les moyens puisqu’il équipera son futur parking du plus grand carport photovoltaïque du monde.

Les responsables du parc animalier viennent d’apporter des précisions sur ce projet qui comprendra 62.750 panneaux photovoltaïques pour une puissance totale de 20 MWc. “Cette installation permettra à Pairi Daiza de couvrir plus que sa consommation électrique totale à l’aide d’une énergie verte produite localement”, indique-t-on du côté du parc.

Pairi Daiza a fait appel à la société Perpetum Energy pour concevoir et développer cette gigantesque installation photovoltaïque qui sera la plus puissante de Wallonie. Financée par la compagnie d’assurance Intégrale, celle-ci sera montée au-dessus des nouveaux parkings aménagés au nord du parc. Sur un total d’environ 7000 emplacements de parking, plus de 80% seront couverts par ce qui constituera le plus grand parking photovoltaïque du monde. Sa construction a démarré en juillet 2019 pour une mise en service au printemps 2020.

Les 62.750 panneaux couvriront une surface de 104.000 m2 pour une puissance totale de 20.000 KWc et une production annuelle de 20.000 MWh, soit largement plus que les besoins en électricité de Pairi Daiza. Quant au surplus d’énergie verte produite, il servira à alimenter les véhicules électriques mis à la disposition des visiteurs du parc tout en étant réinjecté sur le réseau public.

“La production permettra d’éviter chaque année l’émission de 6860 tonnes de CO2. En termes de mobilité, le nouveau parking sera de surcroît, dès son ouverture, équipé de 80 bornes de chargement pour véhicules électriques et sera prévu pour une extension susceptible d'accueillir jusqu’à 800 bornes dans les prochaines années”, annoncent encore les gestionnaires du domaine animalier de Cambron-Casteau.