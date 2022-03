Un jury professionnel composé d'experts en hôtellerie des Pays-Bas et de Belgique vient de décerner les New Hotel Awards. Ce jury a sélectionné des hôtels qui ont eu le courage d’ouvrir leurs portes au début de la crise du corona, en 2020. Le Pairi Daiza Resort figurait auprès de 3 autres établissements belges dans la catégorie "Meilleur nouveau concept hôtelier".

Le titre reçu cette semaine salue le succès de ces séjours accessibles depuis juin 2020. Le jury a souligné le travail des architectes, des ingénieurs, des décorateurs, des jardiniers, des soigneurs, des équipes d’accueil, de cuisine, de nettoyage, de maintenance, de réservation et de toutes celles et ceux qui veillent quotidiennement à offrir aux résidents du Pairi Daiza Resort la meilleur expérience de séjour possible.

Jean-Michel Teerlinck, membre du jury du New Hotel Awards : "Un séjour au Pairi Daiza Resort est un moment de perfection. Une attention particulière est portée à l’authenticité de chaque détail et au respect exceptionnel pour les animaux. Les visiteurs vivent une expérience immersive sans pareille. Les chambres aux finitions luxueuses et l'accès exclusif au parc en dehors des heures d'ouverture donnent aux visiteurs une raison supplémentaire de se rendre à Pairi Daiza en toute saison, avec ou sans enfants. Nous attendons avec impatience les nouvelles possibilités de séjours que le Pairi Daiza Resort dévoilera dans le futur. L'espace bien-être nouvellement ouvert et le restaurant gastronomique le Mökki sont déjà de beaux atouts."

Les équipes du Pairi Daiza Resort sont particulièrement touchées par cette reconnaissance venant du milieu de l'hôtellerie. Cette distinction constitue une source de motivation supplémentaire pour offrir aux Résidents une expérience immersive sans pareil.

Une expérience immersive 24h/24

Le Pairi Daiza Resort propose 100 logements de standing dans La Dernière Frontière (monde de la Colombie-Britanique) et dans La Terre du Froid (monde des pôles arctique et antarctique). 2 Ils permettent de séjourner au plus près des territoires de 9 espèces animales différentes. Tigres de Sibérie, morses, ours blancs, manchots, loups et ours bruns, ours noirs et daims et otaries de Steller. Les résidents du Pairi Daiza Resort peuvent profiter 24h/24 de la compagnie des animaux dans ces deux mondes. Ils ont également accès à l'ensemble du parc une heure plus tôt que les visiteurs d’un jour. C’est la possibilité de profiter de manière privilégiée des jardins et d’animaux parmi les plus célèbres du parc, comme les 5 pandas géants par exemple.