Pour la première fois de son histoire, le Meilleur zoo d'Europe sera ouvert, sans discontinuer, du 12 février 2022 au 8 janvier 2023. Onze mois non-stop durant lesquels le Parc aura besoin d’une centaine de nouveaux talents. Les femmes et hommes recherchés travailleront dans les restaurants et points de vente Horeca, le Resort, les boutiques mais aussi pour les services d’entretien, d’accueil, de billetterie, de premiers secours ou de maintenance. Ces nouveaux collaborateurs rejoindront la famille Pairi Daiza qui dénombre déjà plus de 450 travailleurs à l’année, sans compter les étudiants et les intérimaires.

Spreekt u Nederlands ?

Attraction touristique préférée des Belges, Pairi Daiza recherche pour le Parc et le Resort des personnes passionnées par le contact humain et capables d’accueillir et d’interagir avec les visiteurs et les résidents. Au regard de l’internationalisation de la clientèle et du succès grandissant de Pairi Daiza auprès du public Flamand, la connaissance du néerlandais, de l’anglais ou d’une autre langue constitue un atout majeur pour les candidats. De nombreuses fonctions pour des profils plus techniques sont également proposées. A noter que les Job Days 2022 de Pairi Daiza ne concernent pas les étudiants. Les équipes RH du Parc organiseront de nouvelles sessions spécifiquement destinées aux étudiants dans quelques semaines