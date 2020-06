La fondation du parc animalier vient de se voir décerner ce label par la plus grande organisation internationale de protection des ours blancs

Nouvelle récompense pour le domaine animalier de Cambron-Casteau qui vient de se voir attribuer le titre d’ambassadeur de l’Arctique.

« Cela signifie que les ours blancs sont accueillis à Pairi Daiza de façon optimale dans leur territoire de la Terre du Froid. Leur espace de vie a été présenté à l’un des experts de Polar Bears International en début d’année et a obtenu son entière approbation. Les nombreux efforts du parc en matière de développement durable à tous les niveaux de son activité (traitement des eaux, des déchets, circuits courts et production des énergies) ont aussi prouvé l’engagement de Pairi Daiza en faveur de la lutte contre le réchauffement climatique »

Au travers de ce label, le parc Pairi Daiza et sa fondation s’engagent pour le futur des ours blancs en Arctique, ainsi que celui des autres espèces de cette région. Comment ? En plaçant la lutte contre le réchauffement climatique au cœur des préoccupations, dans le quotidien de la vie au parc mais aussi en sensibilisant ses visiteurs aux menaces qui pèsent sur la biodiversité et les actions que chacun peut mettre en pratique à son échelle. C’est là l’un des points clés de l’exposition interactive permanente de 240 mètres carrés installée à proximité du territoire des ours blancs. Exposition pour laquelle Pairi Daiza a bénéficié de l’appui de Polar Bears International.

Via sa fondation, le plus beau jardin zoologique européen soutient les efforts de conservation, d’éducation et de recherche déployés par Polar Bears International. Celui-ci apportera notamment son soutien à un projet destiné à étudier les impacts du réchauffement climatique sur le mode de vie des ours blancs dans la baie d’Hudson (Canada).

Trois ours blancs au cœur de La Terre du Froid

Pour rappel, la Terre du Froid, le nouveau monde qui représente l’un des plus gros investissements de l’histoire de Pairi Daiza, met à l’honneur l’Arctique et l’Antarctique, les contrées polaires de notre planète. On y rencontre notamment trois ours blancs, d’imposants morses, des tigres de Sibérie et, bientôt, des manchots qui seront confiés au parc dans le cadre de programmes internationaux de sauvegarde de ces espèces vulnérables ou en danger. Ces ours blancs, animaux emblématiques, nés parmi les hommes, sont de véritables ambassadeurs de leurs congénères qui souffrent dans la nature résident dans de vastes territoires, intérieurs et extérieurs, aménagés pour leur plus grand bien-être dans des conditions bien supérieures à ce que les législations imposent.

Nuka et Qilak, les femelles ours blancs sont arrivées fin mars à Pairi Daiza. Nées au Zoo d’Aalborg (Danemark) en 2016, ces sœurs ont été rejointes récemment par Beliy né en 2016 et arrivé du zoo de Budapest (Hongrie). Afin d'héberger dans les meilleures conditions ces magnifiques mammifères nés en jardins zoologiques, leurs territoires ont été minutieusement étudiés. L'eau (salée et non chlorée) des bassins est tempérée et contrôlée pour ne jamais dépasser les 17°C et reste propre grâce à un système de filtration à la pointe, sans recours aux produits chimiques ! En plus d'un territoire intérieur et extérieur disposant de divers types de sols, les ours ont accès à une grotte de glace.

Polar Bears International

Constituée de conservateurs passionnés, de scientifiques reconnus et de bénévoles, Polar Bears International a été créée pour aider à sécuriser un futur pour les ours blancs à travers l’Arctique. Leur mission est de préserver les ours blancs et la banquise et de sensibiliser les hommes à la connexion existant entre cette région du monde et le climat dans sa globalité.

« Pairi Daiza est fier d’être reconnu par cette association internationale de renom comme un acteur de la lutte contre le réchauffement climatique et de la protection de l’Arctique et de sa faune. Cette reconnaissance est source de motivation pour toutes les équipes du parc et de sa fondation afin de continuer à agir en faveur de la protection de la planète »