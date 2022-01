A l'occasion des fêtes de fin d'année, le parc zoologique Pairi Daiza avait mis les bouchées doubles pour ses visiteurs. Des centaines de guirlandes et des lumières par milliers avaient donné au Jardin un aspect magique et totalement inédit entre le 18 et le 24 décembre dernier. Toutefois, toutes les bonnes choses ont une fin. Ces décorations incontournables ont été remises au placard jusqu'à l'année prochaine. Mais lorsqu’il s’agit de se débarrasser de ses sapins de Noël, le parc Pairi Daiza sait y faire en adoptant un recyclage maison quelque peu étonnant.

"108 sapins avaient été achetés à un pépiniériste local (Central Jardin) pour égailler le parc durant l'événement Winter Time", indique Claire Gilissen, chargée de communication. "La centaine de sapins ont donc été dépouillés de leurs décorations puis recyclés".

Un recyclage maison

Ces sapins de Noël ont donc été placés dans les territoires des animaux qui apprécient ce type de nourriture: les animaux du grand Nord. Les rennes, les wapitis ou encore les élans consommeront du sapin comme repas durant les prochains mois. Ces animaux appréciant le froid, ont effectivement l'habitude de se nourrir de sapins dans leur milieu naturel. C'était donc une évidence pour le parc de leur offrir ce plat atypique et de leur souhaiter ainsi un bon appétit.

"C'est une forme de recyclage maison et la boucle peut ainsi être bouclée. 80 % des sapins de Noël vont être donnés comme nourriture. Les 20 % restants, qui ne sont plus propres à la consommation, seront broyés et serviront de paillage aux enclos", conclut Claire Gilissen, chargée de communication du parc Pairi Daiza.