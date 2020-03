L’épidémie de coronavirus risque-t-elle de mettre en péril la réouverture du parc Pairi Daiza le 21 mars prochain ? À ce stade, cette éventualité n’est absolument pas à l’ordre du jour comme l’indique sa chargée de communication.

" Actuellement, les autorités publiques n’ont émis aucune recommandation particulière en ce qui concerne la circulation du public dans les parcs et jardins tels que le nôtre. Le domaine animalier de Cambron-Casteau est un espace en plein air et non confiné qui s’étend sur près de 80 hectares. Il est dès lors tout à fait possible de le visiter sans être les uns sur les autres " , rappelle Claire Gilissen.

Cela ne signifie pas que les responsables du parc prennent à la légère la situation liée au Covid-19.

" Plusieurs fois par jour, nous suivons l’évolution de l’épidémie dans notre pays ainsi que les informations en provenance du gouvernement et de l’OMS. Depuis que les premiers cas ont été recensés en Belgique, nous avons conscientisé tous les membres de notre personnel aux gestes de base afin d’empêcher la propagation du virus " , poursuit notre interlocutrice.

L’absence de directives particulières émanant des autorités publiques n’a pas empêché la direction de Pairi Daiza d’anticiper et de prendre les mesures qui s’imposent pour accueillir ses premiers visiteurs dans les meilleures conditions sanitaires qui soient.

Mesures renforcées

" Nous avons prévu de renforcer les procédures de nettoyage et les mesures d’hygiène tant dans les toilettes que dans les zones de restauration. Nous mettrons à la disposition du public encore davantage de savons et de gels hydroalcoolisés qu’en temps ordinaire. Et notamment dans les endroits fermés tels que l’aquarium du château (Nautilus) et baleinier Mersus Emergo. Le staff médical a également été briefé et sera prêt à intervenir en cas d’urgence."

Et quid de la préservation de la faune ?

" Même si le Covid-19 n’est pas transmissible aux animaux, la vigilance reste de mise en ce qui concerne les grands singes (gorilles, orangs-outans) comme lors des crises sanitaires passées (SRAS, grippe h1n1) car leur patrimoine génétique est proche de celui de l’être humain. Depuis longtemps, les soigneurs utilisent des désinfectants dès qu’ils sont en contact avec ces primates ."

Bruno Deheneffe