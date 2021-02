Panique dans le parc d'Enghien: un automobiliste y pénètre à toute vitesse ! Pays Vert M. Del. Le conducteur a forcé les grilles du parc et a causé une vive frayeur aux promeneurs présents. © BAUWERAERTS DIDIER

"On a dû se cacher derrière un arbre avec notre fils d'un an pour éviter la collision", "Nous avons eu le temps de se réfugier derrière un arbre", ...



Les réactions étaient nombreuses ce dimanche après-midi sur les réseaux sociaux après le fait qui s'est produit aux alentours de 15h dans le parc d'Enghien.



En effet, un automobiliste a réussi à pénétrer à l'intérieur à bord de son véhicule. Il a ainsi forcé les grilles du parc avant d'y circuler à vive allure, créant un certain vent de panique auprès des visiteurs venus profiter des rayons de soleil de ce dimanche.



Quand on connaît les conséquences dramatiques engendrées par ce genre de faits, on peut être heureux d'écrire que personne n'a été blessé. Certains visiteurs s'en sortent cependant avec une vive frayeur !



Contacté par nos confrères de RTL, le bourgmestre d'Enghien a expliqué que le conducteur serait sous influence. "Son intention n'était visiblement pas de percuter des promeneurs car il n'a pas roulé en direction de la foule", a-t-il précisé.



La police est intervenue sur place afin d'interpeller le conducteur en question, il sera entendu dans les heures qui viennent.