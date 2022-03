Pâques s’invite à Pairi Daiza: 500.000 bulbes en fleurs et des bébés à foison

Pays Vert

M.P.

Le parc animalier élu meilleur zoo d'Europe attend petits et grands pour célébrer Pâques dans un espace plus fleuri que jamais. A Pairi Daiza, la saison des œufs et des lapins en chocolat est aussi celle des naissances.