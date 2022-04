Enghien entame une Opération de Développement Rural (ODR). Cette démarche au cours de laquelle la participation citoyenne sera essentielle mènera à l’élaboration d’un programme communal de développement rural (PCDR) et à la réalisation de projets destinés à améliorer le cadre de vie des habitants.

Désireuse de mettre en valeur le caractère rural de sa commune, Enghien entame en 2022 une Opération de Développement Rural (ODR). Durant une dizaine d’années, la Ville bénéficiera de l’accompagnement de la FRW - Fondation Rurale de Wallonie.

Plusieurs séances d’information seront organisées dans toute l’entité et ouvertes à toutes et tous. L’objectif de ces rencontres est double. Il s’agit d’une part d’informer les habitants sur les tenants et aboutissants d’une Opération de Développement Rural et de répondre à leurs questions, et d’autre part, de leur donner la parole pour connaître les points forts et les faiblesses de leur village et de l’entité d’Enghien en général.

Agenda des séances d’information : mercredi 20 avril à Labliau (Foyer rural : rue de Labliau), jeudi 28 avril à Petit-Enghien (Salle omnisport : Place 3), Mercredi 4 mai à Marcq (Salle Saint-Martin : rue du Village 76), jeudi 12 mai à Enghien (Combles des écuries : Parc d’Enghien)