Le collège communal d’Ath avait exprimé un avis défavorable au début du mois de janvier. Et le même collège a logiquement refusé le permis unique, fin février, à la SA Ath Plaza qui souhaite ériger et exploiter un Burger King, un Circus Casino et un "bâtiment de services" à l’angle de la chaussée de Tournai et de la N7 (route contournement) à Ath.