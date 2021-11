La magie de Noël va s’inviter sur la Grand Place d’Ath dès le 3 décembre prochain. Ath On Ice fait en effet son grand retour après un an d’absence et proposera de nombreuses animations pour petits et grands. Une grande patinoire de 200 m2 et un village de Noël feront de la Grand Place d’Ath un détour incontournable pour ces fêtes de fin d’année. L’événement prendra place jusqu’au 9 janvier prochain.

Après une pause covid, Ath On Ice va revenir en force sur la Grand Place d’Ath. "Une patinoire chaleureuse et un village de Noël pétillant attendent les Athois du 3 décembre au 9 janvier à l’occasion d’Ath On Ice", annoncent les organisateurs de l’événement. "Ça sera le rendez-vous incontournable des fêtes de fin d’année dans la région Athoise grâce à son marché de Noël, sa patinoire et son chapiteau où l’on retrouve toujours une magnifique ambiance. Un événement qui se veut convivial et attendu par de nombreuses personnes au cœur de la Cité des Géants et ses alentours."

Fort d’une patinoire de 200 m2, l’événement proposera également de multiples animations dans son chapiteau. "Diverses boissons et petites restaurations seront proposées dans le village de Noël. Face à la patinoire, dix chalets plongeront les visiteurs dans la magie des fêtes de fin d’année avec un décor qui entremêlera sapins et lumières scintillantes", poursuivent les organisateurs d’Ath On Ice. "Ath On Ice proposera des animations durant toute sa période d’ouverture. Mini boum et crêpes-party les mercredis seront au programme des plus petits. Concerts de Noël, soirées à thèmes et bien d’autres choses raviront également les plus grands. La configuration de l’espace a été étudiée afin de réduire au maximum l’emprise sur les places de parking et sur la mobilité de la ville."

L’événement sera ouvert sept jours sur sept jusqu’à son terme prévu le 9 janvier prochain. Le programme est susceptible d’évoluer en fonction des consignes sanitaires. Le prix d’entrée de la patinoire sera de sept euros. Les groupes de plus de 15 personnes peuvent réserver leur place auprès de Jean-Julien Carlier au 0491/458.077.