Dans le cadre des accords de majorité du gouvernement wallon, 4 000 km de haies seront plantés au cours de cette mandature comme l’a annoncé Céline Tellier (Ecolo), ministre de l’Environnement. Si cet objectif à atteindre peut paraître ambitieux, celui-ci ne représente même pas un mètre de haie par habitant vivant en Wallonie. Voilà pourquoi les écologistes de Wallonie Picarde ont décidé de participer concrètement à l’effort en plantant eux-mêmes cet automne plus de 600 mètres de haies sur le territoire du Pays des Collines.

Pour l’occasion, les locales d’Ath, d'Ellezelles et de Frasnes se sont associées pour mettre en œuvre ce vaste chantier sur ces trois entités.

Avec une superficie totale de 23.327 hectares, cette magnifique région faisant partie d’un parc naturel regorge de parcelles avides de haies. Outre son paysage rural, ce vaste territoire se caractérise, comme son nom l’indique par des collines morcelées et bien souvent délimitées par des haies indigènes. L’essence emblématique par excellence étant le saule têtard. (Saule blanc étêté). Malheureusement, pour diverses raisons (remembrements, maladies, ...), les haies ne sont plus aussi nombreuses qu’elles ont pu l’être par le passé. Pourtant, elles méritent toujours autant leur place, voir même davantage.

Rappelons qu’une haie est synonyme de biodiversité, de protection au vent, de lutte contre l’assèchement des terres et la pollution de l’air, de structuration des sols, de lutte antiérosive tout en offrant un meilleur rendement pour les cultures. Tant de raisons d’être dans une région caractérisée, aussi par l’occupation de 65% de sa surface par une agriculture mixte (élevage et culture).

Dans de telles conditions, le concept de haie fourragère prend tout son sens. A proximité de haies, les animaux d’élevage trouvent refuge en cas de vent, froid, soleil caniculaire, ... mais aussi source d’alimentation diversifiée en échange d’une taille régulière. De plus, le parc naturel du Pays de Collines est à l’entame, sur son territoire, d’un ambitieux projet de développement d’une filière BRF (Bois Raméal Fragmenté). Il s’agit, pour rappel, d’un mélange non composté de résidus de broyage de rameaux de bois issus majoritairement d'arbres feuillus.

La finalité étant d’enrichir les terres de culture de ce BRF qui constitue un apport naturel riche en micro-organismes, favorisant la création d’humus. Ainsi, les cultures seront plus productives, l’érosion des sols diminuera et leur teneur en eau se régulera. Pour cela, les résidus de taille de haies constituent une source d’approvisionnement essentielle à la fabrication du BRF.

Sept sites de plantation en 2020.

Les cahiers de charges de tous les chantiers ont été élaborés et validés par le PNPC qui a fourni un appui technique et méthodologique essentiel et apprécié en vue de proposer le mélange le plus judicieux d'espèces en fonction des conditions propres à chaque site. Au total, pas moins de 17 essences, toutes indigènes et feuillues, seront plantées du 29 novembre au 19 décembre sur les différents sites en fonction de leurs spécificités propres. Les espèces mellifères et fruitières jouent un rôle nourricier (pollinisateurs, oiseaux), servent d’abri pour les insectes auxiliaires (coccinelles) tout en produisant de petits fruits pour l'alimentation humaine.

Les espèces dites "défensives" protègent contre les produits de pulvérisation (grâce à l'écran de verdure). Dans tous les cas, les haies constituent une protection des sols contre l’érosion, forme un maillage écologique et favorise la biodiversité. Il convient encore d’ajouter sa fonction économique, notamment dans les secteurs du bois de chauffage et de l’alimentation pour le bétail.