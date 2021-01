Maintenue en dépit des incertitudes de la crise sanitaire, l'édition 2021 du festival Collinaria programmée le 8 mai prochain se démarquera forcément des cinq éditions passées. Rebaptisée Collinaria @home, celle-ci se déroulera en mode take away et entrera directement dans les chaumières des fins gourmets.

Fruit d'un partenariat entre le parc naturel du Pays des Collines, la province du Hainaut, la Maison du Pays des Collines, la commune d’Ellezelles et le Château du Mylord (restaurant doublement étoilé), cette édition spéciale a dû s’adapter à la situation sanitaire actuelle et proposera aux festivaliers d’acheter une des 15 « Box Collinaria ».

Chacune de celles-ci contiendra des ingrédients locaux nécessaires à la préparation d’une recette proposée par un des chefs participants. Ces recettes seront diffusées sous forme de tutoriels vidéo dans lesquels, accompagnés d’étudiants en hôtellerie, ils distribueront conseils et recommandations nécessaires à la bonne réalisation, à la maison, d’un plat estampillé Collinaria.

Accessible à tous les citoyens, un marché des producteurs du territoire du parc naturel du Pays des Collines se tiendra également le samedi 8 mai sur la place d’Ellezelles (sous réserve du protocole sanitaire en vigueur à cette période) afin de permettre notamment aux festivaliers de sélectionner un accord vin ou bière adapté à leur recette.

Outre de dynamiser le territoire rural, les organisateurs de « Collinaria @home » affirmeront, cette année encore, leur volonté de mettre en avant le savoir-faire culinaire des Collines au travers de ses différents acteurs. En effet, pour cette 6ème édition pas comme les autres, une trentaine de producteurs, 12 restaurateurs ainsi que les étudiants de la section hôtellerie de l’IPES Ath contribueront à ancrer la gastronomie locale au cœur même de cette magnifique région de Wallonie Picarde.

Offrant une expérience gastronomique et authentique au coeur d'un village folklorique, cette édition fera également la part belle à deux chefs invités : Benoit Neusy (chef étoilé à L’Impératif – Domaine d’Arondeau et chef Génération W) et Olivier Claix (traiteur et organisateur de réceptions à Pipaix). Qui plus est, Collinaria pourra compter, cette fois encore, sur la présence et le soutien de parrains d’exception tels que Carlo de Pascale, Eric Boschman, Gérald Wathelet et Carine Bresse.

Conscients que le secteur Horeca souffre en cette période de pandémie, les organisateurs espèrent que leur manifestation sensibilisera le grand public à la nécessité de soutenir les restaurateurs et les producteurs locaux.