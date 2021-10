À Frasnes-lez-Anvaing, un projet scolaire sur le cyber-harcèlement sera proposé aux élèves de 5ème et 6ème primaire ainsi qu’aux 1ères et 2èmes secondaires. Le cyber-harcèlement est devenu un fléau auprès des jeunes. Cette problématique étant de plus en plus fréquente, le Centre culturel a décidé de s’associer avec les écoles primaires et l’établissement secondaire de l’entité de Frasnes-lez-Anvaing pour mettre en place un projet scolaire de grande envergure sur ce sujet. Durant les mois d’octobre et de novembre, l’Asbl Théracommuni mènera des animations dans les classes de 5ème et de 6ème primaire de l’entité. Un éventail de thèmes sont abordés : le cyber-harcèlement, les conflits, les menaces, la violence, les réseaux sociaux, le mal-être, les jugements, le regard des autres, etc.Les enfants sont invités à rechercher des solutions à ces problématiques en réalisant des activités créatives telles que la fabrication de vidéos, de messages audios ou d’affichettes qui seront ensuite exploitées comme outils de sensibilisation.

En novembre, le Théâtre du Copion passera dans les classes de 1ère et de 2ème secondaire de l’Athénée Royal Lucienne Tellier d’Anvaing avec son spectacle interactif « Chut au silence ! ». Les jeunes seront amenés à participer à cette animation de manière ludique. Ils pourront, par le jeu et en toute liberté, réfléchir aux comportements de harcèlement et à leurs conséquences.

Du théâtre à l’école

Afin d’apporter un peu de légèreté et de douceur après la rentrée, le Centre culturel proposera deux spectacles à l’attention des enfants des écoles d’Ellezelles durant les mois d’octobre et de novembre. Les embobineuses de la Compagnie Baby Or Not présenteront « Mon Petit Bois m’a dit », de petites histoires « cousues main » à mi-chemin entre histoires contées et théâtre ! Le spectacle dédié aux classes de maternelles est construit sur base d'un décor, d’accessoires et de personnages entièrement cousus main. Chaque espace qui se déplie et donne lieu à une rencontre et chacune des rencontres fait traverser une émotion

Les classes de la 1ère à la 4ème primaire voyageront au pays des films d’animation des années 60, dans l’univers de la bande-son, du bruitage et du « mickeymousing », avec le spectacle « Cinésonic ». À travers des extraits de classiques, Stéphane et Catherine feront découvrir aux enfants l’art subtil du bruitage et de la musique au cinéma... en live. Articulé autour d’un jeu de questions-réponses, le dialogue s’installe avec les enfants tout au long du concert. Comment compose-t-on la musique d’un film ? Et les bruitages ? S’agit-il de vrais bruits ou de sons reconstitués à l’aide d’instruments ? À mi-chemin entre l’animation et la prestation musicale, Cinésonic emmène son public dans l’envers du décor de notre septième art... Même la question de l’enregistrement est abordée sur scène, afin que les enfants puissent composer eux-mêmes, en quelques minutes, une bande-son de l’instant présent.

L’Accueil Temps Libre de Mont de l’Enclus et le Centre culturel s’associent pour proposer le spectacle « Belgium Recycled Music » d’Herman et Rosita Dewit aux enfants dès 3 ans. Avec Herman et Rosita, tout se frotte, se gratte et se percute pour faire sonner la musique populaire du nord de la Belgique. Des boîtes de conserve aux chutes de tuyaux en PVC en passant par les canettes de métal ou encore les pompes de vélo, tout objet semblant voué à la déchetterie trouve une seconde vie sous les doigts habiles de ces accrocs du « do-it-yourself ».